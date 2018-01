Parente esteve no TCU para falar sobre acordo da Petrobras com acionistas nos EUA

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse nesta terça-feira, 16, que esteve no Tribunal de Contas da União (TCU) nesta tarde para explicar os termos do acordo fechado com acionistas nos Estados Unidos, por meio do qual a companhia vai pagar US$ 2,95 bilhões para encerrar as ações judiciais.

“Estivemos no TCU e falamos com grande número de ministros, não todos”, afirmou Parente, que mencionou encontro com o relator do processo, ministro Aroldo Cedraz. “Ficamos muito satisfeitos com deferência que TCU deu à Petrobras. Apresentamos a eles informações e a racionalidade do acordo que foi feito.”

O presidente da Petrobras disse que os ministros do TCU não demonstraram “nem contrariedade nem aprovação”. Se o TCU decidir abrir processo sobre isso, ele será instruído, analisado pela área técnica e só então ser julgado pelo plenário de ministros.