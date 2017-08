Para Tasso, revisão da meta é para governo ganhar ‘folguinha’ no Orçamento

O presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), afirmou nesta terça-feira, 15, entender como uma tentativa de o governo ganhar uma “folguinha” no Orçamento a revisão da meta fiscal de 2017. A previsão do rombo nas contas públicas deve passar de R$ 139 bilhões para R$ 159,5 bilhões, o mesmo valor verificado no ano passado. Houve, porém, pressão para que o déficit pudesse ser maior.

O Ministério da Fazenda marcou para as 18h de hoje o anúncio oficial. “Pelo que estou vendo eles querem dar mais uma folguinha”, afirmou Tasso a jornalistas. “Com isso a gente não concorda, se tem que ter uma mudança de meta tem que ser no limite mesmo.”

LEIA TAMBÉM: Vendas crescem 2,6% no Dia dos Namorados ante 2016, diz Boa Vista

O senador cearense, que assumiu o partido após o afastamento de Aécio Neves (PSDB-MG), é um dos defensores da saída do PSDB do governo. O tucano contou ter se encontrado com o presidente Michel Temer na semana passada, na casa do empresário Abilio Diniz, em São Paulo. Na ocasião, Temer pediu apoio do partido para aprovação das reformas tributárias e da Previdência no Congresso.