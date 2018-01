Para Maia, não é culpa do congresso rebaixamento do País

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o Parlamento não foi o responsável pelo Brasil ter sido rebaixado na semana passada pela agência de classificação Standard & Poor’s. “Só não posso aceitar que o Congresso seja responsabilizado por uma questão que não é culpa do Congresso”, disse.

Segundo Maia, o Parlamento votou matérias “que todos consideravam quase impossíveis”, como a reforma trabalhista. “O governo encaminhou uma reforma trabalhista tímida, com cinco artigos. Nós mudamos mais de cem artigos. Estamos colaborando muito com a economia brasileira, com a terceirização, com o pré-sal, o projeto da recuperação fiscal dos Estados”, disse.

Ele ressaltou ter certeza de que os parlamentares “têm uma participação importante” na melhoria dos indicadores econômicos do País.