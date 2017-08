Para Guardia, medidas tributárias podem abrir caminho para reforma

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, disse nesta segunda-feira, 7, que o governo pode tomar iniciativas no campo tributário, por meio de lei ordinária, que facilitem a realização de uma reforma tributária adiante. Mas reforçou que a prioridade no momento é a aprovação da reforma da Previdência.

“Há uma série de temas que podemos trabalhar por lei ordinária e que podem abrir caminho para uma reforma tributária posterior”, afirmou, durante apresentação no Fórum de Simplificação e Integração Tributária, organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). “Mas a prioridade é aprovar a reforma da Previdência para podermos discutir uma reforma tributária sem a pressão do gasto público aumentando ano após ano”, completou.

LEIA TAMBÉM: BC do Chile decide cortar taxa de juros em 0,25 ponto porcentual, para 2,5%

Entre as medidas que podem ser feitas antes da reforma tributária, Guardia citou a simplificação da cobrança do PIS/Cofins. “Podemos avançar para que o imposto na cadeia realmente possa ser transformado em crédito e para que tenhamos a tributação apenas sobre o valor agregado. Isso é fundamental para abrirmos caminho para uma reforma tributária mais efetiva adiante”, avaliou.