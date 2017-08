País está saindo da recessão com medidas de reformas, diz Meirelles

Foto: José Cruz - Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, repetiu nesta quarta-feira, 23, que as medidas de reforma do Estado e da economia tomadas pelo governo estão fazendo com que o País saia da recessão. “O Brasil está saindo do período que marcou a maior recessão do País, mas muitos de nós ainda não têm uma visão clara a respeito. Os nossos dados indicam que estamos saindo sim da recessão”, afirmou, em palestra no Congresso Aço Brasil 2017.

Ele voltou a citar dados como a curva futura de juros – que reflete o Risco Brasil -, que subiu durante a crise política de maio, mas já voltou a cair. “Os juros ainda são altos, mas o importante é trabalharmos para que a trajetória seja de queda”, completou.

Meirelles também elencou o crescimento da produção nos últimos meses em setores industriais como veículos, vestuário, metalurgia, papel e celulose, informática, têxteis, calçados e a indústria extrativa.