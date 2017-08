Padilha responde a Tasso e diz que não há folga na nova meta

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reagiu à declarações do presidente em exercício do PSDB, Tasso Jereissati, que acusou o governo de ter aumentado a meta fiscal para R$ 159 bilhões para deixar “uma folguinha” para poder liberar emendas para aliados. “Não há folga. Nós estamos trabalhando no limite. Foram vários dias vendo quais os cortes que poderíamos fazer nas despesas e com quais as receitas extraordinárias poderíamos contar”, desabafou o ministro, em entrevista, ao final de cerimônia no Planalto.

Padilha lembrou ainda que o debate sobre qual seria a nova meta a ser fixada “durou mais de uma semana” e “permeou todo o trabalho da equipe econômica juntamente com o presidente (Michel Temer)”. “Portanto, não tem folga não. Nós estamos a ajustar.”

Na entrevista, Padilha disse esperar que a reforma da Previdência, na Câmara, seja votada até a primeira quinzena de outubro para, depois, seguir para o Senado. Ressalvou, no entanto, que quem define a pauta de votação no Congresso são os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício de Oliveira. “Estamos trabalhando com a hipótese de termos ela aprovada ainda na primeira quinzena de outubro na Câmara e, depois, mandarmos pro Senado”, declarou.