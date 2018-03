Padilha diz que linha transmissora de Belo Monte caiu e provocou apagão

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse nesta quarta-feira, 21, que o apagão registrado em algumas regiões do País nesta quarta-feira, 21, aconteceu devido a uma queda da linha de transmissão de Belo Monte, mas que o problema já estaria sendo solucionado.

“Tivemos a informação que caiu uma linha transmissora de Belo Monte e se cai a linha de transmissão, para onde era transmitida a energia, há apagão. E esse apagão é devido a isso”, disse.

Segundo Padilha, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, deixou antes a reunião do Conselhão, que acontecia no palácio do Planalto, para verificar as soluções do problema. “O ministro saiu da reunião para que pudesse comandar o trabalho de recuperação para restabelecer a conexão da linha”, disse.

Apesar disso, nesta tarde, depois de estar no Planalto, Coelho Filho participou de cerimônia de filiação ao MDB, na sede do partido no Congresso.

Ao ser questionado se havia um prazo para que a energia fosse estabelecida, Padilha disse que não. “Ontem era melhor que hoje e agora é melhor do daqui pouco”, afirmou.

Há pouco o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que o apagão ocorrido na tarde desta quarta-feira atingiu áreas em todas as regiões do País, embora tenha se concentrado nas regiões Norte e Nordeste. Por meio de nota, o ONS, que é o órgão federal responsável por gerenciar a fiscalizar a entrega de energia em todo o Brasil, informou que, às 15h48, “uma perturbação” no Sistema Interligado Nacional (SIN), a rede nacional de distribuição de energia, causou o desligamento de cerca de 18 mil megawatts (MW), majoritariamente localizados nas regiões Norte e Nordeste.