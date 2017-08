OMC: caberá ao Brasil apelar sobre condenação a políticas do governo Dilma

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, repetiu nesta sexta-feira, 25, em conversa com jornalistas, que caberá ao Brasil apelar quanto à condenação ligada às políticas industriais adotadas durante o governo de Dilma Rousseff. O relatório com a condenação do País por subsídios irregulares se tornará público em 30 de agosto.

“O relatório é confidencial até que saia. Acho que o governo brasileiro está olhando, pois já conhece o teor do relatório, que foi entregue às partes anteriormente. Agora é só a publicação”, disse Azevêdo, na saída do Ministério da Fazenda, em Brasília, após reunião com o ministro Henrique Meirelles. “A partir daí, cabe ao governo fazer recursos ao órgão de apelação e ver o resultado. Só aí se terá mais clareza sobre o que fazer em termos de ajustes nos programas”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM: Meirelles: Brasil defenderá livre comércio e multilateralismo no G-20

Pela manhã, em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Azevêdo já havia falado a jornalistas a respeito do processo contra o Brasil na OMC, conforme publicou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.