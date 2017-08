OMC: após relatório de condenação de políticas de Dilma, governo pode recorrer

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, esclareceu nesta sexta-feira, 25, durante coletiva de imprensa, o processo a que o Brasil estará sujeito ao ser condenado por práticas irregulares em programas de política industrial durante o governo Dilma Rousseff. O relatório com a condenação do País será tornado público no dia 30 de agosto.

“Estamos na fase original, que é o primeiro exame das medidas demandas pelos participantes em Genebra. O relatório se tornará público e, a partir deste momento, vai para o órgão de solução de controvérsias. O Brasil pode, antes da adoção do relatório, apelar”, explicou Azevedo.

Depois disso, inicia-se a fase de exame da apelação. “Terminado este processo, e se forem mantidas as condenações ao regime brasileiro, haverá outro painel, e o Brasil terá que mudar medidas e torná-las compatíveis com as regras da OMC”, disse.