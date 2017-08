Oferta de ações da Infraero continua no radar do governo, diz Quintella

A venda da participação da Infraero nos quatro aeroportos já concedidos à iniciativa privada não fecha a porta para uma eventual abertura de capital da empresa de administração de aeroportos, afirmou nesta quarta-feira, 23, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella. “Não acaba com a possibilidade de abertura de capital. Teremos o leilão de 14 aeroportos, e (a oferta de ações) continua no radar do governo, sim”, disse.

Ao final do trabalho de concessões dos novos aeroportos listados para a privatização é que o governo vai apontar o caminho para a Infraero. “Queremos um sistema aeroportuário que tenha um sistema sustentável, e que o operador tanto público quanto privado possam ocupar esse espaço de forma harmônica, com concorrência saudável”, disse Quintella.

A preocupação do governo é com a sustentabilidade da empresa. Segundo o ministro, a Infraero já chegou a um balanço negativo de R$ 3 bilhões. Com medidas de redução de gastos, isso deve ser reduzido a aproximadamente R$ 700 milhões, mas ainda requer iniciativas para sanar a empresa. Por isso a oferta de ações não está descartada.