Novo diretor da CVM defende revisão de regras de transparência

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve rever as regras de disclosure (transparência) para eliminar informações duplicadas e modernizar sua disseminação aos investidores. A avaliação é de Gustavo Gonzalez, novo diretor do órgão regulador do mercado de capitais. Acostumado a costurar transações para companhias abertas enquanto advogado, ele aponta que mudanças nas regras de divulgação de informações poderiam reduzir custos para as empresas e beneficiar também investidores.

“Há anos a tecnologia vem transformando o mercado, mas os reflexos na regulação são muito tímidos. A tecnologia pode nos ajudar a ter regras mais eficientes e menos custosas para as ofertas públicas e a repensar o formato e o conteúdo dos prospectos”, disse em seu discurso de posse, no Rio, no início da tarde desta quarta-feira, 9. A cerimônia oficializou sua chegada à CVM, onde o diretor dá expediente desde o dia 13 de julho.

Gonzalez acredita que, para a CVM, o aperfeiçoamento das regras pode reduzir o gasto de energia com questões essencialmente formais, dando mais espaço para que os técnicos identifiquem outras informações que deveriam ser divulgadas e hoje não são. Quando era chefe de gabinete da autarquia, no início do mandato de Leonardo Pereira como presidente, Gonzalez participou das discussões que modernizaram a divulgação dos fatos relevantes, permitindo a utilização de sites de notícias.