Nova lei cria custos extras de R$ 200 mi por ano ao setor aéreo

As companhias aéreas terão de desembolsar R$ 200 milhões por ano para se adaptarem à nova lei que regulamenta as profissões de pilotos, comissários e mecânicos, segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA). Publicada nesta quarta-feira, 30, no Diário Oficial da União, a lei tornou obrigatório que duas das folgas mensais da tripulação sejam em um sábado e em domingo seguidos.

O SNEA afirmou que, com a determinação, as empresas terão de redimensionar tripulações ou realizar contratações para manter as operações nos níveis atuais. A avaliação é que isso possa comprometer a produtividade do setor.

LEIA TAMBÉM: Iata projeta crescimento de 7,4% na demanda global de passageiros em 2017

Outro impacto às empresas virá de medidas para gerenciar riscos de fadiga dos aeronautas, como a redução dos limites de horas de voo e de pousos numa mesma jornada de trabalho.