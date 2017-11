Nosso país está aberto a pactos comerciais ‘justos e recíprocos’, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou o tom protecionista ao dizer há pouco que o país está “aberto a pactos comerciais justos e recíprocos”.

Criticando o que chamou de “desastroso” acordo comercial com a Coreia do Sul, Trump disse que “os dias em que eles (países estrangeiros) tiraram vantagem do nosso acabaram”.

No primeiro pronunciamento em solo americano após a volta da viagem de quase duas semanas à Ásia, Trump fez um retrospecto dos dias em que passou no continente. Ele disse que as montadoras japonesas Toyota e Mazda anunciaram a abertura de uma fábrica nos Estados Unidos, que vai criar “empregos americanos”.