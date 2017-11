Nogueira: setores do comércio, indústria e serviços sinalizam recuperação

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, destacou nesta segunda-feira, 20, durante coletiva de imprensa para apresentação dos dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), que os resultados dos setores de comércio, indústria e serviços sinalizam uma recuperação consolidada da economia.

Pelos números do Caged, a indústria de transformação foi responsável por 33.200 novas vagas em outubro, o comércio por 37.321 vagas e os serviços por 15.915 postos. Considerando todos os setores, foram 76.599 novos postos com carteira assinada.

“O problema era muito sério em relação ao desemprego nos últimos três anos”, pontuou o ministro. “As políticas adotadas pelo governo estavam corretas e já começamos a comemorar. O Brasil do futuro é o Brasil do emprego”, afirmou.

Nogueira lembrou ainda que alguns setores da economia já anunciaram investimentos para 2018, como o automobilístico. “Serão R$ 15 bilhões de investimentos”, citou. “As novas contratações do setor devem ser potencializadas no próximo ano, quando acontecerem de fato os investimentos.”