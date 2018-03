Ninguém quer uma guerra comercial, mas temos de fazer algo, dizem EUA

Representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer afirmou nesta quarta-feira que o governo do presidente Donald Trump não quer uma guerra comercial. Segundo a autoridade, porém, era preciso tomar alguma medida, diante do tamanho do desequilíbrio existente no comércio entre os EUA e várias nações.

Lighthizer fez o comentário ao tratar das tarifas à importação de aço e alumínio dos EUA, que entram em vigor nesta semana. O representante de Comércio fala no Comitê de Meio e Medidas da Câmara dos Representantes, em Washington.

Na avaliação de Lighthizer, é normal que os países que têm vantagens no comércio com os americanos resistam a mudanças, mas era necessário que a administração Trump agisse.