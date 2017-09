Negociação para abertura do banco dos Brics no Brasil está avançada, diz Aloysio

As negociações para a abertura de um escritório do banco dos Brics no Brasil estão em estágio avançado, afirmou nesta segunda-feira, 4, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. “Isso vai ser concretizado no curto prazo”, acrescentou, de acordo com informações veiculadas pelo site do Planalto.

Ainda segundo Aloysio, que integra a comitiva do presidente Michel Temer na viagem à China, a representação deverá ter sede em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Meirelles diz que até quarta metas serão definidas

Nesta segunda-feira, 4, o presidente Temer participou do encontro de líderes do Conselho Empresarial do grupo, formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Em seu pronunciamento, o peemedebista destacou a agenda de reformas, concessões e privatizações de seu governo e acrescentou que os números mostram que o País está no rumo certo.