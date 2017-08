Não parece muito, mas foram R$ 44 bilhões, diz Temer, em cerimônia sobre FGTS

O presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira, 10, que a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social são duas chaves do seu governo. Ele reforçou que as ações do governo para o Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FTGS), como a liberação do saque de contas inativas e a distribuição de metade do rendimento do fundo, são inéditas.

“Não parece muito, mas foram R$ 44 bilhões liberados nas contas inativas. E hoje anunciamos que pela primeira vez o lucro do FGTS será divido com os trabalhadores”, afirmou, durante o anúncio da distribuição dos dividendos do FGTS. A liberação de R$ 7,280 bilhões ocorrerá até o dia 31 de agosto.

Temer voltou a criticar medidas populistas, que geram aplausos no dia, mas tem um efeito negativo no decorrer do tempo. “Hoje estamos compensando o esforço diário dos trabalhadores, mas com muita responsabilidade. É como se eles tivessem participação no resultado de uma empresa”, completou. “E ano que vem o mesmo processo ocorrerá”, prometeu.