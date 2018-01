‘Não consigo ficar animada com o que estou vendo’

Para a colunista do Estado e pesquisadora do Peterson Institute, Monica de Bolle, o Brasil passa por um momento de euforia sem fundamento. “A recuperação econômica que tivemos até agora não justifica esses números do mercado”, diz. A seguir, trechos da entrevista.

Os recordes consecutivos da Bolsa brasileira refletem mais o exterior do que a situação atual do País?

Tem uma parte que está atrelada ao cenário internacional, refletem o bom momento dos mercados estrangeiros, mas o Brasil está passando por um momento de euforia sem fundamento. Há uma melhora da economia brasileira, mas não justifica em absoluto esses números do mercado, tendo em vista as imensas dificuldades que o País ainda vai enfrentar.

Pelas reformas adiadas?

Todo mundo sabe que os problemas fiscais do Brasil ainda são graves e que a reforma da Previdência não vai passar. O rebaixamento da nota de risco do País veio por isso. Esses problemas vão estourar no próximo governo.