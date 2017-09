MPT acusa Mercedes-Benz de discriminar funcionários doentes e deficientes em PDV

O Ministério Público do Trabalho entrou com ação na semana passada, 25, contra a montadora Mercedes Benz do Brasil. O órgão pede R$ 140 milhões em dano moral coletivo pela demissão em massa de cerca de 1.400 trabalhadores em sua fábrica de São Bernardo do Campo, em 2016. Segundo o MP, a empresa empregou instrumentos de “coação e discriminação” no processo.

Na ação, a procuradora Sofia Vilela de Moraes e Silva afirma que as demissões atingiram principalmente trabalhadores diagnosticados com doenças ocupacionais que se encontravam em licença remunerada para tratamento de saúde, além de pessoas com deficiência.

LEIA TAMBÉM: Marta Suplicy anuncia votação da reforma trabalhista na CAS para 20 de junho

“A empresa possui cerca de 8 mil empregados, mas decidiu oferecer o plano de demissão voluntária aos trabalhadores e demitiu na data programada todos aqueles que não aderiram voluntariamente à proposta”, afirmou Sofia.