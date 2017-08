MP da leniência ainda comporta questionamentos, diz subprocurador da República

O subprocurador-geral da República, Marcelo Antônio Muscogliati, afirmou nesta terça-feira, 22, que, em sua versão atual, a Medida Provisória (MP) 784 ainda comporta questionamentos de constitucionalidade. “Há questões atinentes, por exemplo, à criação de fundos. Isso me incomoda como cidadão, não como procurador da República, porque me preocupa a questão das contas públicas e da forma de gestão de contas”, afirmou, durante audiência pública na comissão mista do Congresso que analista a MP.

Alvo de críticas do Ministério Público Federal (MPF), a medida estabelece novo marco punitivo para instituições financeiras e que atuam no mercado de capitais. Além disso, cria o acordo de leniência administrativa com o BC e o termo de compromisso. O texto da MP também prevê a criação de dois fundos financiados pelo recolhimento de multas a serem aplicadas às instituições: um para o desenvolvimento do sistema financeiro e outro voltado para o desenvolvimento do mercado mobiliário.

LEIA TAMBÉM: Não há nenhuma decisão sobre mudança da meta fiscal, diz Meirelles

“Lembrando que nossa história é inflacionária e que nas décadas de 1980 e 1990 tivemos uma série de fundos que falharam, eu vejo isso (criação dos fundos) com certa preocupação”, disse Muscogliati. “Eu gosto de dinheiro público encaminhado ao Tesouro, e depois o Legislativo define qual é o caminho que o Tesouro deve dar (aos recursos)”, acrescentou.