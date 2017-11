Moreira Franco critica acusações contra o governo e diz que recessão acabou

O secretário-geral da Presidência, ministro Moreira Franco, aproveitou o relançamento do programa “Avançar”, em cerimônia no Palácio do Planalto, para criticar as acusações contra o governo Temer. Alvo de investigações da Operação Lava Jato, Moreira Franco disse que há uma “força espiritual” por trás do programa de obras de infraestrutura: “A força que nos fez resistir e nos manteve de pé, que nos deu a resiliência necessária para enfrentar todas as acusações e ilações que, contra o governo, foram lançadas durante meses e meses, continuadamente.”

Moreira afirmou que “essa força vem do exemplo da crença, do presidente Temer, na verdade e na ordem jurídica do País”. “Vem também das nossas convicções democráticas”, disse.

LEIA TAMBÉM: Meirelles diz esperar aprovação da TLP no Senado nesta terça-feira

Ele reafirmou que a recessão econômica acabou e a retomada das obras com orçamento público é a prova disso. “Enganaram-se, pois, os que pensaram que a cama que urdiram iria nos desmontar. Ao contrário, nos deu mais coragem para fazer com que o governo continuasse a governar”, disse Moreira. “A recessão acabou. Vencemos, pois, as adversidades. O programa avançar é mais um exemplo disso, é mais uma resposta a todos os que nos fizeram colocar à prova. Uma resposta humilde, firme, altiva e, sobretudo, com espírito púbico.”