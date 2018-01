MME diz que não foi ouvido pela Justiça sobre MP 814 e vai recorrer da decisão

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que vai recorrer da liminar que suspendeu os efeitos da Medida Provisória 814. A MP diz respeito às distribuidoras da Eletrobras, mas um de seus dispositivos anula uma lei aprovada em 2004, de forma a permitir que a holding e suas subsidiárias façam parte do Programa Nacional de Desestatização (PND).

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 11 o MME disse não ter sido ouvido previamente pela Justiça a respeito da decisão. “Tendo em vista a decisão liminar do excelentíssimo juiz federal da 6.ª Vara Federal de Pernambuco, Cláudio Kitner, o MME esclarece que não foi ouvido previamente na decisão e que está apresentando a manifestação legal confiando na sua consistência e reversão da decisão citada”, diz o comunicado.

LEIA TAMBÉM: Temer admite em entrevista a site rever pontos da portaria do trabalho escravo

Na nota, o MME menciona trechos da decisão judicial e afirma que a retirada da Eletrobras do PND não tem como objetivo “alterar de forma substancial a configuração do setor elétrico nacional, sem imprescindível participação do poder legislativo na sua consecução”.