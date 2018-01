Ministro das Cidades fala em ‘força-tarefa’ para entregar Minha Casa, Minha Vida

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, se reuniu nesta segunda-feira, 8, no Rio, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), e prefeitos de municípios do Rio para tratar da retomada do programa Minha Casa, Minha Vida em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Segundo Baldy, Maia tem feito um esforço muito grande para dar ao Rio de Janeiro soluções aos desafios que vem enfrentando.

“Ele (Maia) solicitou ao Banco do Brasil para que fizesse parte desse esforço, solicitou ao governador do Rio, para que todas as forças necessárias se reunissem para concluir esse projeto importantíssimo para atender a população do Rio e do Brasil todo”, disse o ministro.

LEIA TAMBÉM: Medidas do governo colocam País 'definitivamente no século XXI', diz Temer

Baldy afirmou que o encontro desta segunda-feira, no Palácio Guanabara, teve como tema específico o projeto Viver Melhor, em Itaboraí, que já está com 97% das obras prontas e depende de investimentos da Prefeitura para ser concluído. O governo federal vai assumir a parte da Prefeitura da cidade no projeto (saneamento), algo em torno de R$ 33 milhões.