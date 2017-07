Ministro comemora aprovação de projeto que permite resgate de precatórios

Em meio à ameaça de paralisação de órgãos da administração pública devido à restrição orçamentária, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, comemorou no Twitter a aprovação do projeto de lei que permite o resgate de precatórios não sacados por beneficiários no prazo de dois anos. A medida é importante para trazer alívio ao quadro fiscal do governo, que é delicado diante do corte de R$ 39 bilhões em despesas que ainda está em vigor. O resgate dos precatórios vai injetar mais de R$ 8,6 bilhões nos cofres da União, segundo estimativas da área econômica.

A medida já havia sido ratificada pela Câmara dos Deputados e nesta quarta-feira, 5, foi aprovada no plenário do Senado. Agora, o texto vai à sanção presidencial. Oliveira comentou, no perfil do Ministério do Planejamento no Twitter, que a decisão dos parlamentares é “acertada e contribui para o ajuste das contas públicas”.

“A aprovação dos precatórios permite em um primeiro momento o atendimento de despesas urgentes e prioritárias para a manutenção de serviços públicos essenciais. Até 22 de julho, o governo vai divulgar o relatório de receitas e despesas do 3º bimestre com as alterações orçamentárias”, disse o ministro.