O México obteve um inesperado superávit comercial de US$ 200 milhões em novembro, informou o Instituto Nacional de Estatísticas do país nesta sexta-feira. O resultado ocorreu graças a ganhos de dois dígitos nas exportações de bens manufaturados e também ao avanço das exportações de petróleo na comparação anual. As exportações aumentaram 11,1% na comparação anual em novembro, para US$ 34,47 bilhões, enquanto as importações cresceram 5,1%, para US$ 34,27 bilhões.

Em outubro, o país havia registrado déficit comercial de US$ 900 milhões. Em novembro de 2015, o déficit havia sido de US$ 1,57 bilhão. Para o mês passado, analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam déficit de US$ 749 milhões. O peso mexicano mais fraco beneficiou o resultado comercial.

As exportações de petróleo cresceram 6,8% na comparação anual, já que a estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) exportou 1,273 milhão de barris por dia de petróleo, acima dos 1,179 milhão de barris por dia de novembro de 2015. O preço médio obtido por barril subiu levemente, para US$ 38,20.

Com o resultado de novembro, o México acumula déficit comercial de US$ 13,16 bilhões nos primeiros 11 meses deste ano. O país enfrenta um quadro de incertezas diante do temor de medidas protecionistas do governo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. O empresário republicano diz que deseja reduzir o déficit comercial com países como México e China.

O México envia cerca de 80% de suas exportações para os EUA, além de receber cerca de US$ 26 bilhões em emissões de mexicanos que trabalham no vizinho. Cerca de 40% do investimento estrangeiro direto no país vem dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.

