Metalúrgicos da fábrica da Ford de Taubaté encerram greve

Em 2012, quando a produção batia recorde, a empresa e os funcionários concordaram, com o objetivo de ampliar a capacidade da fábrica, em operar com uma jornada de segunda-feira a sábado, com uma folga na semana, com seis turmas em três turnos. Tal medida, segundo a empresa, aumentou a produtividade e resultou na contratação de mais 500 funcionários.

No entanto, com a crise, a produção caiu e o acordo passou a ser desnecessário. Agora que os volumes estão voltando a subir, a Ford quer retomar o que foi combinado em 2012. “A não implementação dessa jornada ameaça seriamente a competitividade da planta”, disse a empresa na terça-feira. A Ford também afirmou que a paralisação travaria investimento de R$ 1,2 bilhão na fábrica.

De acordo com a assessoria de imprensa do sindicato dos metalúrgicos da região, os funcionários se recusaram a voltar ao que foi combinado em 2012 porque, pela experiência que tiveram, não consideram favorável, principalmente pela perda do fim de semana completo. A fábrica de Taubaté conta com 1.500 trabalhadores.