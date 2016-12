Meta de rendimento zero é insustentável, diz ex-autoridade do BoJ

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) pode enfrentar pressão para aumentar sua meta da taxa de juros de longo prazo no ano que vem, caso as políticas dos Estados Unidos provoquem uma alta nos rendimentos globais, disse Kazumasa Iwata, ex-vice-presidente da instituição, em entrevista.

A taxa de juros dos EUA pode aumentar mais nos próximos meses, devido a expectativa em relação à política monetária do Fed e do presidente eleito dos EUA Donald Trump, que prometeu corte de impostos e impulsionar os gastos de infraestrutura, disse Iwata em entrevista. Isso pode aumentar a pressão sobre os rendimentos dos títulos ao redor do mundo, tornando mais difícil para o BOJ manter os rendimentos dos títulos japoneses, afirmou.

“O BoJ está transmitindo confiança, mas acredito que será muito difícil manter as taxas de juros de longo prazo em um nível específico”, disse Iwata, que foi vice-presidente do BC japonês entre 2003 e 2008.

O BoJ introduziu uma meta de rendimento zero para os rendimentos JGBs de 10 anos em setembro, além da meta de -0,1% para os rendimentos de curto prazo. Fonte: Dow Jones Newswires.