Mesmo positivo, PDV ainda é estudo preliminar do Planejamento, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a comentar nesta terça-feira, 25, a iniciativa do governo de colocar em prática um Programa de Demissão Voluntária (PDV) para o funcionalismo público e disse que o plano terá um impacto positivo. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 24, em São Paulo, Meirelles se mostrou menos entusiasmado em relação à eficácia do PDV do que seu colega do Planejamento, Dyogo Oliveira, que chegou a prever 5 mil adesões ao programa.

“Sim, é extremamente positivo, é um movimento que, evidentemente, está ainda sendo mensurado e vai depender muito de quantos aderirem ao PDV. Mas dentro desta estimativa muito preliminar do Ministério do Planejamento do número de pessoas que vão aderir, isso pode atingir ai, talvez cerca de R$ 1 bilhão por ano. Agora, pode ser muito mais ou muito menos, dependendo do número de pessoas que aderirem”, avaliou.

LEIA TAMBÉM: Vendas para Dia das Mães devem ficar estáveis em relação a 2016, estima ACSP

Meirelles fez questão, no entanto, de ressaltar que o PDV é um projeto ainda em elaboração. “A notícia de ontem foi, digamos, uma notícia preliminar sobre isso dada pelo Ministério do Planejamento. Não é um projeto final, calculado, organizado, formatado e levado para o presidente da República. São estudos feitos pelo Ministério do Planejamento”, enfatizou.