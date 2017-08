Mercado imobiliário brasileiro passa por momento mais positivo, indica pesquisa

A demanda por imóveis, um dos setores mais impactados pela crise, dá sinais de melhora. As buscas na internet por compra, venda ou aluguel de unidades no Brasil cresceram 44% no primeiro semestre quando comparadas com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Google. As procuras por aquisições de imóveis cresceram 71%, enquanto a busca por aluguel teve alta de 21%.

De acordo com Adriano Nasser, líder na área de parceria estratégica do Google, pelo menos 71% dos usuários começa a busca por um imóvel por sites e aplicativos. Além disso, a maior parte dessas pessoas considera pelo menos cinco imobiliárias ou construtoras antes de fechar negócio.

Outro dado observado é que aproximadamente 40% dos consumidores brasileiros abandonam um site caso ele demore mais de dez minutos para abrir, enquanto 29% do público que utiliza smartphones fecham o site imediatamente se ele não for adaptado para dispositivos mobile.