Mercado de trabalho entra na era da revolução digital, diz ministro

O governo federal lançou um pacote de serviços digitais ao trabalhador. Na cerimônia realizada nesta terça-feira, 21, em Brasília, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que, com as ações que ele chama de “revolucionárias”, o mercado de trabalho entra na era da revolução digital. Entre as novidades, está o lançamento da Carteira de Trabalho digital, aplicativo que permitirá ao trabalhador consultar informações do contrato de trabalho atual e antigos empregos.

A Carteira de Trabalho digital é um aplicativo para telefones celulares que permite consulta a informações sobre o trabalhador e dos contratos. O Ministério do Trabalho informa que a carteira em papel continuará sendo o documento oficial, “mas sempre que o trabalhador precisar acessar qualquer informação sobre o contrato de trabalho vigente ou os anteriores terá como fazê-lo consultando seu banco de dados” pelo aplicativo. Também será possível solicitar a 1ª ou 2ª vias da carteira de trabalho em papel.

Outra novidade é a criação do seguro-desemprego pela internet que permitirá ao trabalhador demitido pedir o benefício online após receber os documentos da demissão. Apesar de permitir a abertura do pedido pela internet, o trabalhador demitido terá de ir a um posto de atendimento para continuar o atendimento. Nogueira notou, porém, que a grande vantagem é que o prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar no momento em que o trabalhador preenche o cadastro no aplicativo.