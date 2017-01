Membro do Fed defende política de juros baixos após a crise financeira

O governador do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, defendeu neste sábado a política do órgão de manter as taxas de juros de curto prazo muito baixas desde a crise financeira, afirmando que a decisão ajudou a economia dos EUA a se recuperar gradualmente.

Em declarações feitas durante uma reunião da American Economic Association, em Chicago, Powell disse que as políticas de taxa de juros quase zero do banco central “apoiaram um progresso lento, mas estável, para o pleno emprego e preços estáveis, fatores importantes para a estabilidade financeira”. Ele acrescentou: “De fato, com as medidas tomadas, o sistema financeiro dos EUA é muito mais forte do que antes da crise”.

LEIA TAMBÉM: Cinco entre nove grupos do IPCA-15 têm variação menor entre outubro e novembro

Funcionários do Fed votaram unanimemente no mês passado para elevar sua taxa de referência dos fundos federais em 0,25 ponto percentual para um intervalo entre 0,50% e 0,75%. Foi o primeiro aumento de taxa de curto prazo desde dezembro de 2015, quando as autoridades elevaram os juros que estavam próximos de zero, onde permaneceram desde a crise financeira. Fonte: Dow Jones Newswires.