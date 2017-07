Meirelles volta atrás e mantém previsão do PIB deste ano em 0,5%

Foto: Antônio Cruz - EBC - FotosPúblicas

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira, 6, que mantém a previsão para o crescimento da economia este ano em 0,5%. Ele conversou com a imprensa ao chegar a um hotel em Hamburgo, na Alemanha, onde vai participar da reunião do G-20, grupo das 20 maiores economias do mundo.

No último dia 28, Meirelles havia afirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) do País deverá crescer em 2017 menos que o previsto pelo governo – a previsão oficial é de elevação de 0,5%. Ele classificou a alteração da previsão como “moderada” e disse que o governo iria divulgar oficialmente, nos próximos dias, a nova estimativa.

Segundo Meirelles, a previsão para o crescimento do PIB no último trimestre do ano, comparado a igual período de 2016, é 2%. Questionado se houve redução nessa estimativa, o ministro disse que ainda está “dentro de uma faixa entre 2% e 2,7%”.