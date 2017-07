Meirelles: vamos ver se PDV federal é viável e se terá 5 mil adesões

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltou nesta segunda-feira, 24, que o governo tem discutido um Programa de Demissão Voluntária (PDV) para servidores públicos federais e disse que é preciso esperar para ver se a medida se mostra viável, com uma meta de 5 mil funcionários. “Vamos ver até que ponto isso pode ser concretizado, é uma ideia do Ministério do Planejamento que foi concluída hoje”, disse.

Meirelles também afirmou que a operação envolvendo o BNDES e a Companhia Estadual de Água e Esgotos (Cedae), do Rio de Janeiro, deverá ser anunciada no dia 1º de agosto. O ministro disse ainda que o fato de o BNDES comprar a Cedae é um “procedimento normal”.

