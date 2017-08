Meirelles: resultados do IPCA e Caged confirmam que Brasil está no caminho certo

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou nesta quarta-feira, 9, o Twitter para comemorar os índices de inflação e de emprego divulgados hoje. Segundo ele, esses resultados confirmam que o “Brasil está no caminho certo” e que “as medidas corretas trazem resultados concretos”.

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou julho com alta de 0,24%, de acordo com o IBGE. A taxa acumulada pela inflação no ano até julho foi de 1,43%. No acumulado em 12 meses, o IPCA foi de 2,71%. “Os dados de hoje do IPCA mostram que a inflação nos últimos 12 meses foi a menor desde 1999”, comentou Meirelles, na rede social.

Já o Ministério do Trabalho informou que o Brasil abriu 35.900 vagas de emprego formal em julho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Nos sete primeiros meses de 2017, o resultado é positivo em 103.258 postos de trabalho.