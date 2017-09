Meirelles: produção de julho mostra trajetória de forte recuperação do setor

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou nesta terça-feira, 5, a alta de 0,8% da produção industrial em julho em relação a junho, de acordo com dados – com ajuste sazonal – divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a julho de 2016, a produção subiu 2,5%.

Em seu perfil no Twitter, o ministro destacou que essa foi a quarta alta mensal consecutiva do indicador. “O índice de 0,8% de crescimento em relação a junho ficou bem acima do esperado, mostrando que trajetória é de forte recuperação da indústria. Há crescimento disseminado nas quatro categorias econômicas da indústria, mostrando que a recuperação do setor será sustentável”, afirmou, na rede social.

Meirelles voltou a creditar a melhora do desempenho do setor ao trabalho do governo que, segundo ele, “tirou o Brasil da maior recessão da sua história e garantiu a queda da inflação”. “Estamos reduzindo o desemprego e criando mais vagas de trabalho. A recuperação será ainda mais forte com a implementação da agenda de reformas”, completou.