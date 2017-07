Meirelles: preocupação de investidor é com aprovação da reforma da Previdência

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 24, após conversas com investidores clientes da XP Investimentos, na sede da empresa em São Paulo, que as principais preocupações dos investidores é com a aprovação da reforma da Previdência. “A preocupação é mais no sentido de ter um posicionamento, de até que ponto isso é viável e que de fato haja uma votação a tempo de andarmos no cronograma”, disse.

Depois, disse o ministro, a preocupação é com o cronograma das reformas microeconômicas, como cadastro positivo, duplicata eletrônica e lei de recuperação judicial. “Falamos longamente sobre isso porque essa é a agenda de produtividade importante para o País”, afirmou Meirelles.

Ele disse que houve um consenso de que a economia está em recuperação e que agora a questão é como consolidar a agenda de reformas visando a trajetória de crescimento sustentável para os próximos anos.