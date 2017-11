Meirelles: País entrará em 2018 crescendo a taxas que podem chegar a 3%

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira, 9, que o País vai encerrar o ano crescendo e poderá entrar em 2018 crescendo a taxas próximas de 3%. Em discurso realizado durante cerimônia no Palácio do Planalto de relançamento do programa Avançar, Meirelles disse que os números oficiais ainda estão em torno de 2%, mas que serão revisados.

O ministro da Fazenda aproveitou para defender a reforma da Previdência. “A reforma visa, em última análise, garantir que todos os brasileiros venham a ter sua aposentadoria no futuro”, comentou, citando exemplos de países europeus que, por não terem mexido no regime, acabaram por cortar as aposentadorias já dadas. “Na Europa, há países que ficaram insolventes por conta da previdência. O Brasil está tomando as providências a tempo”, declarou.

Meirelles destacou que os “três pilares” da produtividade, da área fiscal e da infraestrutura estão permitindo a retomada da economia. Meirelles citou o teto de gastos, a busca do equilíbrio fiscal e o controle das contas públicas como ações que aumentam a confiança, o emprego e a renda, melhorando a qualidade e a quantidade de entrega do setor público.

LEIA TAMBÉM: Privatização permitirá queda das tarifas no futuro, diz presidente da Eletrobras

O ministro afirmou que a política monetária permitiu a queda de juros para toda a sociedade e que a reforma trabalhista tem aumentado a produtividade. “Toda essa série de reformas, eu diria, é exatamente por isso que volta o crescimento, e dessa vez forte e sustentável.”