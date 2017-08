Meirelles: nova devolução de recursos do BNDES à União está em discussão

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que uma nova devolução de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à União está em discussão. “Estamos analisando o fluxo de caixa do BNDES para saber até que ponto se justifica esses recursos ficarem no caixa”, afirmou. “Analisamos se seria melhor os recursos do BNDES serem devolvidos para o Tesouro para amortização da dívida pública”, afirmou, após participar da abertura de seminário promovido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Questionado se estava otimista com a votação do relatório que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) nesta terça-feira, 22, na comissão mista que analisa o tema, Meirelles respondeu apenas: “Vamos em frente”.

Carf