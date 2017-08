Meirelles não vai à reunião dos Brics; tratará de assuntos internos da economia

De acordo com a assessoria de imprensa do ministro, ele ficará para acompanhar uma “série de questões que exigem sua presença”, como as negociações com o Congresso sobre as propostas do Refis, da reoneração da folha de pagamentos e da reforma da Previdência.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, permanecerá no País em vez de acompanhar o presidente da República, Michel Temer, na reunião de cúpula dos Brics, que reunirá os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul de 3 a 5 de setembro, na cidade chinesa de Xiamen.

A previsão é que Meirelles participe do encontro dos presidentes de bancos centrais e ministros da Fazenda do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, marcado para ocorrer em outubro, em Washington, nos EUA. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, também deve participar do evento.

Assim como ocorreu em Goa, na Índia, em outubro do ano passado, Temer participará do encontro dos Brics sem a presença do primeiro escalão da equipe econômica.

Meirelles desistiu de se juntar à comitiva brasileira no encontro da cúpula dos Brics de Goa uma semana antes do evento para acompanhar a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, conhecida como PEC do Teto dos Gastos, que tramitava no Congresso na ocasião. O governo saiu vitorioso e aprovou um limite para o crescimento dos gastos públicos federais.