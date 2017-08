Meirelles: mudança da meta vai depender de evolução da arrecadação

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltou nesta sexta-feira, 4, que a decisão sobre se o governo muda ou não a meta de déficit primário de R$ 139 bilhões para este ano vai depender da evolução da arrecadação nos próximos meses. “A expectativa é que haja recuperação da receita no segundo semestre”, disse a jornalistas após fazer palestra em evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em São Paulo.

O ministro destacou que a queda da arrecadação no começo de 2017 ajudou a aumentar as dúvidas dos economistas e do mercado sobre o cumprimento da meta este ano. “Estamos olhando isso com muita atenção e cuidado para tomar as decisões que sejam as mais realistas para o País.”

Se a expectativa de alta da arrecadação no segundo semestre for confirmada, não haveria necessidade de mudança da meta, ressaltou Meirelles. O ministro destacou que as despesas discricionárias estão controladas. “Estamos agora com um nível de despesas em termos reais equivalentes a 2010.”