Meirelles minimiza fato de substituir Temer em sessão do G-20

Responsável por representar o Brasil na cúpula do G-20 (grupo das 20 maiores economias do globo) com a saída antecipada do presidente Michel Temer do evento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou do último momento da reunião, mas evitou dar importância à atribuição que recebeu. “Foi uma experiência interessante”, minimizou.

Ele relatou, então, que as discussões ocorreram em torno da evolução digital que tem impactado a economia do mundo inteiro, como nos problemas trazidos pela automação do mercado de trabalho. Outra questão, de acordo com o ministro, foi o empoderamento das mulheres e a geração de oportunidades iguais para não haver discriminação de gênero.

“Fizemos um pronunciamento nessa direção e mostramos a modernização da economia brasileira que está em andamento: tudo o que estamos fazendo nas diversas áreas, seja macroeconômica e fiscal, seja na área microeconômica, todas as modificações. Foi uma sessão bastante interessante.”