Meirelles: governo tem expectativa positiva sobre reforma da Previdência

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira, 28, que o governo ainda acredita que vai conseguir aprovar a reforma da Previdência, a despeito da resistência do Congresso. “Nossa expectativa é positiva no sentido de que o País precisa de uma reforma da Previdência”, disse.

Segundo Meirelles, a necessidade de reforma é clara e, se ela não acontecer, ou for muito desidratada no Congresso, o próximo governo terá como desafio “ter que fazer outra reforma”. “Achamos que no final deve permanecer o senso de realismo. Devemos ter uma Previdência aprovada sim”, afirmou.

O ministro destacou que a reforma será para o benefício de toda a população, já foi feita em diversos países e é fundamental para garantir a continuidade do direito do benefício.