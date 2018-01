Meirelles: expectativa e esforço é que novo presidente encontre País muito melhor

A coletiva desta segunda foi convocada para que Meirelles e o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, falassem sobre a regra de ouro, um dos pilares para o equilíbrio das contas públicas no Brasil. Essa regra impede a emissão de dívida pelo governo para o pagamento de despesas correntes, como salários e conta de luz.

Nos últimos dias, o debate sobre a flexibilização da regra de ouro se intensificou, em meio às dificuldades do governo para fechar as contas. Uma das propostas que vinha sendo discutida no governo é a de mudar as regras para 2019.

