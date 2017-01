Meirelles evita comentar corte da Selic, mas elogia trabalho do BC

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, evitou nesta segunda-feira, 16, comentar a decisão do Banco Central, inesperada pela maioria do mercado financeiro, de reduzir a taxa básica de juros em 0,75 ponto porcentual na semana passada, levando a Selic para 13,00% ao ano. Ele aproveitou, no entanto, para elogiar a instituição durante entrevista coletiva para jornalistas em Davos, onde ocorre o Fórum Econômico Mundial. Amanhã, o BC divulga a ata da reunião.

“Tenho uma postura desde que eu era presidente do BC, de que este não é o tipo de resposta que um ministro da Fazenda deve dar: o que esperava ou não do BC”, disse. “É hora apenas de dizer que o BC está fazendo um excelente trabalho”, continuou. Perguntado sobre se a decisão de acelerar o ritmo foi boa, ele repetiu que o trabalho da instituição, comandada por Ilan Goldfajn, também presente em Davos, é excelente. Ele também não quis comentar sobre a possibilidade de o BC manter esse ritmo de corte dos juros nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), como passou a prever grande parte dos analistas de mercado.

