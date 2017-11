Meirelles diz que pior já passou e vê País no caminho de crescimento sustentável

Enquanto luta para tentar avançar com a reforma da Previdência no Congresso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltou nesta sexta-feira, 10, que, a despeito das dúvidas e críticas iniciais, o caminho tomado até agora para a retomada da economia está correto. “Questionava-se se o caminho para sair da recessão estava correto e isso foi superado. O pior já passou, não há dúvida que estamos no caminho de crescimento sustentável”, disse em evento na capital gaúcha.

Meirelles defendeu que a política econômica centrada no equilíbrio fiscal é “o caminho para o País”.

LEIA TAMBÉM: Trabalhadores dos Correios aceitam proposta do TST e encerram greve

Com o argumento de que a recente recessão brasileiras foi gerada pela deterioração da situação fiscal, o ministro defendeu que a criação do teto de gastos públicos é uma “medida central e fundamental na recuperação da economia”. O teto de gastos foi a primeira grande mudança adotada pela equipe de Meirelles.