Meirelles diz que dados do IBGE confirmam que desemprego está caindo

No dia em que o governo será obrigado a entregar ao Congresso Nacional um Orçamento “fictício” para 2018, sob uma meta de déficit de R$ 129 bilhões já considerada inalcançável, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou sua conta no Twitter para ressaltar dados positivos de emprego divulgados nesta quinta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nenhuma postagem faz menção ao fato de o governo não ter conseguido aprovar ainda a elevação do rombo autorizado para o ano que vem a R$ 159 bilhões.

Segundo o ministro, as informações do IBGE confirmam a queda do desemprego após a maior recessão da história do País. Meirelles disse que a desaceleração na atividade econômica provocou desde 2014 perda de vagas de trabalho, mas esse movimento está se revertendo.

“O IBGE mostrou hoje que a taxa de desemprego caiu a 12,8% no trimestre até julho. “A melhora no emprego costuma aparecer com alguns meses de defasagem em relação à recuperação da economia, é o que estamos vendo agora”, disse Meirelles.