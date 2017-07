Meirelles diz que criação de empregos exige políticas justas e eficazes

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse neste sábado, 8, no Twitter, que a estratégia para criação de empregos exige políticas “justas e eficazes”. “Diálogo – entre governo, trabalhadores, empregadores – é fundamental”, escreveu o ministro.

Nesta semana está prevista a votação da reforma trabalhista no plenário. Em sua conta na rede social, o ministro disse que discutiu, durante a última sessão de trabalho do G-20, como criar as condições para a adaptação aos desafios da revolução digital.

“Ressaltamos aos líderes do G-20 que a revolução digital deve estar a serviço do desenvolvimento e das pessoas. Benefícios da digitalização não se podem restringir a pequena fração da sociedade. É necessário promover a igualdade de oportunidades”, completou. Meirelles participa da reunião do G-20 em Hamburgo, na Alemanha, e retornará ao Brasil neste domingo, dia 9.