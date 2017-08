Meirelles diz que até quarta metas serão definidas

Após reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e líderes da base do governo no Congresso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometeu nesta terça-feira para a quarta-feira o anúncio das novas metas fiscais para 2017 e 2018, descartou o aumento de impostos e rechaçou metas que se aproximem de um déficit de R$ 170 bilhões. O ministro admitiu que o governo tem dificuldades para calcular as receitas extraordinárias que virão das concessões do setor de energia que, segundo ele, ainda enfrentam questões técnicas de mercado e jurídicas.

“Estamos discutindo as metas de déficit fiscal de 2017 e 2018, que envolvem revisões na arrecadação e no déficit da Previdência. Temos feito no curto prazo todo o esforço na área de energia para viabilizarmos a menor meta possível para este ano”, disse Meirelles ao sair da reunião.

LEIA TAMBÉM: Superávit da balança na 2ª semana de agosto foi de US$ 873 milhões

O ministro prometeu divulgar o número até o fim desta quarta-feira. Questionado pela imprensa, Meirelles não confirmou se as metas ficarão mesmo em um déficit de R$ 159 bilhões para este e o próximo ano, igualando o rombo registrado no ano passado. “Não existe hoje uma meta de R$ 159 bilhões, mas existe esse cálculo de analistas de mercado de que esse valor seria aceitável e seria suficiente para fazer frente às frustrações de receita. Mas nós estamos esperando o calculo de receitas sobre leilão de energia e de campos de petróleo”, afirmou.