Meirelles: distorções no mercado contribuem para manter juros altos

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou na noite desta quinta-feira, 24, a aprovação na Câmara da medida provisória (MP) que muda a taxa que norteia o custo dos financiamentos do BNDES. Ele citou as distorções provocadas pelo modelo atual, no qual subsídios em empréstimos do banco são compensados por taxas mais altas de outros financiamentos públicos, como uma das razões de a taxa de juros do País ser tão alta.

O ministro lembrou que o Tesouro pagou nos últimos dez anos uma conta de R$ 100 bilhões vinda dos subsídios dados em empréstimo do BNDES. “Toda sociedade paga por isso”, assinalou Meirelles, ao participar de evento do jornal Valor Econômico.

LEIA TAMBÉM: Governo avalia pacote de aumento de impostos

Antes dele, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, fez criticas à Taxa de Longo Prazo (TLP), que pode substituir a atual Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), mais barata, se a medida provisória aprovada nesta quinta-feira na Câmara também passar pelo Senado.