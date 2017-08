Meirelles deixa encontro no Planalto após quase 4 horas

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deixou neste início de tarde de segunda-feira, 14, a reunião com o presidente Michel Temer e outros ministros no Palácio do Planalto. Meirelles permaneceu no encontro por quase quatro horas. Ainda estão no gabinete presidencial os ministros Dyogo Oliveira (Planejamento), Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo). O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, participou do início da reunião e também já deixou o Planalto.

Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Coelho Filho esteve na reunião para subsidiar as discussões em torno dos leilões de concessões que serão feitos em 2017 e em 2018. Para este ano, o governo conta atualmente com R$ 25 bilhões em receitas de concessões, mas o próprio Tribunal de Contas da União (TCU) já emitiu alerta sobre o risco de frustração em grande parte dessa arrecadação.

